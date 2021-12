Erlös für den guten Zweck : Im St. Töniser Rathaus wird geimpft

Ab dem 28. Dezember wird im Rathaus geimpft. Foto: Heribert Brinkmann

Tönisvorst Ab dem 28. Dezember impft der Allgemeinmediziner und Internist Dr. Friedhelm Caspers im Rathaus an der Hochstraße in St. Tönis. Der Erlös soll Action Medeor zugutekommen.

Ab sofort wird regelmäßig im Tönisvorster Ratssaal im Rathaus an der Hochstraße 20a geimpft. Möglich macht dies der Allgemeinmediziner und Internist Dr. Friedhelm Caspers, der viele Jahre lang in Tönisvorst tätig war und mit seinem mobilen Team die bundesweite Impfkampagne unterstützen will. „Für den guten Zweck stellt die Stadt die Räume – wie bisher auch – kostenlos zur Verfügung“, sagt Bürgermeister Uwe Leuchtenberg.

Los geht es am 28. Dezember. An diesem Dienstag wird von 12 bis 19 Uhr ohne Termin geimpft. Weiterer Termin in diesem Jahr: Donnerstag, 30. Dezember – ebenfalls von 12 bis 19 Uhrs ohne Terminvereinbarung. Geimpft wird an diesen beiden Terminen ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontec. Kommen können alle Personen ab zwölf Jahren für Erst- Zweit- oder Booster-Impfung. Geboostert werden alle, deren Zweitimpfung mindestens vier Monate zurückliegt.

Die nächsten Impftermine im Ratssaal stehen bereits fest: So werden am Samstag, 8. Januar, und am Samstag, 15. Januar, jeweils von 10 bis 15 Uhr zwei Impfstraßen aufgebaut. In der ersten Impfstraße kann man wieder ohne Termin vorbeischauen. Für die zweite Impfstraße im Ratssaal kann man ab sofort online einen Termin vereinbaren unter Terminverwaltung Stadt Tönisvorst: https://tevis.krzn.de/tevisweb260/.

Mitzubringen sind Impfausweis, die Chip-Karte der Krankenkasse, Personalausweis, FFP2-Maske und – wenn möglich – der Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe. Für diejenigen, die keinen Zugang zum Internet inklusive Drucker haben, hält das mobile Impfzentrum Ausdrucke bereit. Der Zutritt zum Rathaus erfolgt über die Rampe, die sich seitlich am Gebäude befindet. Dort erwarten einen schon die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des mobilen Impfteams. An diesen können sich auch die Personen wenden, die einen barrierefreien Zugang benötigen.

Der Reinerlös der Impfaktion will das Team von Dr. Caspers an Action Medeor spenden – insbesondere mit Blick auf den globalen Süden, deren Bürger derzeit wenig Chancen haben, eine Corona-Schutz-Impfung zu erhalten, so Caspers.

(msc)