Resultat der Trockenheit : Stadt Kempen muss weitere Bäume fällen

Kempen Grünflächenamt will der Politik im März eine Schadensbilanz sowie ein Konzept zu möglichen Neuanpflanzungen vorlegen.

(rei) Seit Jahresbeginn sind im Kempener Stadtgebiet an mehreren Stellen Bäume gefällt worden, weil sie erkrankt waren und ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Das teilte Grünflächenamtsleiterin Patricia Schürmann am Montagabend im Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Stadtrates mit. Auch am Montag und Dienstag mussten wieder zwei Bäume gefällt werden. Größere Waldarbeiten finden derzeit auch im Naturschutzgebiet Schadbruch in St. Hubert statt. Dort lässt das Regionale Forstamt Bäume entnehmen und Buschwerk zurückschneiden. Die Stadt Kempen hat ihrerseits Birken entlang der Straße „Schadbruch“ fällen lassen, weil ihre Standsicherheit nicht mehr gegeben war, wie die Grünflächenamtsleiterin auf Nachfrage in der Ausschusssitzung berichtete.