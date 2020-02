Grefrath : Handlungsbedarf: Sportplatz Oedt weist einige Schäden auf

Oedt Alle anfallenden Arbeiten sollen möglichst schnell erledigt werden, sagt die Grefrather Gemeindeverwaltung.

Am Oedter Sportplatz muss etwas getan werden: Sowohl der Kunstrasen als auch die Kunststoffflächen von Laufbahn und „Kopffeldern“ der Nierskampfbahn weisen einige Schäden auf. Das teilte die Gemeindeverwaltung im Sport- und Kulturausschuss mit. Besonders betroffen sind Tartanbahn und -flächen. Dort muss gehandelt werden, denn die rote Verschleißschicht ist stark abgenutzt, so dass bereits in größeren Teilbereichen die schwarze Basisschicht sichtbar wird. Um weitere Schäden für die untere Schicht zu vermeiden, soll also schnell gehandelt werden. Daher signalisierten die Fraktionen im Ausschuss auch bereits, dass die Mittel für die geschätzten Kosten in Höhe von 80.000 Euro noch im Haushalt 2020 bereitgestellt werden sollen.