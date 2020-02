Wegen Schädlingen : Stadt lässt Bäume in Dormagen fällen

Stadt lässt Bäume in Dormagen fällen

Dormagen Wegen Schädlingsbefall schickt die Stadt Arbeiter nach Zons und Hackenbroich.

Wegen Schädlingsbefall muss die Stadt Dormagen zurzeit mehrere Bäume fällen lassen. Die Baumarbeiten finden in den nächsten Wochen im Chorbusch bei Hackenbroich und in der Zonser Heide statt. Die Hitze und Trockenheit der vergangenen beiden Sommer macht sich im Stadtwald Dormagen weiter bemerkbar. So leiden viele Bäume, neben den direkten Folgen des Wassermangels, auch unter dem Befall von Schädlingen. Die Fichte ist besonders betroffen. Bereits Anfang 2019 mussten zahlreiche Fichten, die von Borkenkäfern befallen waren, gefällt werden.