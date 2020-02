Buttermarkt soll zentrale Attraktion werden : Kempener Weihnachtsmarkt: Werbering will mit Politik reden

Kempen Der Vorstand des Kempener Werberings will einen zweiten Anlauf unternehmen, den Weihnachtsmarkt in der Altstadt für die Zukunft deutlich attraktiver aufzustellen. Bei der Vorstandsklausur war die Traditionsveranstaltung zentrales Thema der Beratungen.

Wie der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Kempener Einzelhändler und Gastronomen, Armin Horst, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, soll das Ziel, den Buttermarkt während der gesamten Adventszeit als besondere Attraktion für Weihnachtsmarktbesucher zu etablieren, weiter verfolgt werden. Dazu will der Werberingvorstand nun intensive Gespräche mit der Politik führen. „Denn ohne Stadtverwaltung und Politik geht das nicht“, so Horst. Im vorigen Jahr war die Idee des Werberings, dem Buttermarkt als zentralem Platz des Weihnachtsmarktes mehr Attraktivität zu geben, gescheitert. Die Marktbeschicker wollten den Platz für die Dauer der Adventszeit nicht räumen. Stadt und Politik lehnten daher den Vorstoß des Werberings ab.

Neben der Belebung des Buttermarkts in der gesamten Adventszeit will der Werbering aber auch die Atmosphäre in den Straßen beim Weihnachtsmarkt verbessern. So soll die Weihnachtsbeleuchtung nach Angaben von Armin Horst weiter aufgewertet und Elemente des auf der Peterstraße zuletzt so erfolgreichen Weihnachtswaldes auf andere Straßen übertragen werden.