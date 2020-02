Kempen : CDU für neuen Sportplatz und neue Schulbauten

Kempen Die Kempener Christdemokraten haben sich bereits festgelegt: Nach der Ratssitzung am 21. Januar, bei der die Stadtverwaltung ihre Überlegungen zur Neugestaltung des Schulcampus Kempen dargelegt hatte, haben die Christdemokraten die vorgestellten Optionen intensiv diskutiert.

CDU-Parteivorsitzender und Bürgermeisterkandidat Philipp Kraft und CDU-Fraktionsvorsitzender Jochen Herbst sind sich in der Einschätzung einig, jetzt die Weichen zu stellen für eine Weiterentwicklung der Schulen und „nicht weiter kostbare Zeit verstreichen zu lassen“, so die beiden CDU-Politiker in einer Pressemitteilung. Die Sanierung der beiden Gymnasien und der Gesamtschule hat für die CDU „höchste Priorität“. Die CDU will für die Stadtverwaltung und die Schulleitungen die notwendige Planungssicherheit, um möglichst schnell in die Umsetzung gehen zu können. „Die Tatsache, dass dabei in einem Zug die Sportinfrastruktur für den Schul- und Vereinssport aufgewertet wird, findet ebenfalls unsere Zustimmung“, so Kraft und Herbst.