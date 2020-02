Unterschriftenaktion : Landwirte wollen faire Chancen

iNFO

Deutschlandweit liefen am Montag mehrere solcher Übergabetermine um klarzustellen, dass die Landwirte die so genannte Bauern-Millliarde in dieser Form nicht wollen. Der Termin war vor dem Hintergrund gewählt worden, dass im Kanzleramt zeitgleich ein Treffen mit dem Handel stattfand, um über faire Preise für sauber erzeugte Lebensmitteln zu sprechen. Aktuell gibt es in Deutschland 266.000 landwirtschaftliche Betriebe.