Fußball-Oberliga : Gergery und Stiels schießen SC zum ersten Saisonsieg

Tönisvorst Die Mannschaft von Trainer Alexander Thamm gewann bei der Spielvereinigung Schonnebeck nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Torwart Joshua Claringbold war besonders vor der Pause ein starker Rückhalt.

Die Gastgeber starteten mit einer Großchance, die Joshua Claringbold zunichte machte (10.). Auf der anderen Seite entschärfte Schonnebecks Schlussmann Leon Willems einen Freistoß von Brian Dollen (13.). Im Anschluss an der daraus resultierenden Ecke besaßen Johann Noubissi Noukumo und Daud Gergery die Chance zur Führung, doch beide Schüsse kratzten die Hausherren von der Linie. Bis zur 30. Minute ging es danach ausgeglichen weiter, weil sich beide Mannschaften im Mittelfeld neutralisierten. Mit zunehmender Spielzeit wendete sich das Blatt aber zu Gunsten der Spielvereinigung. Claringbold geriet immer häufiger in den Fokus. Nachdem er in der 23. Minute eine weitere Großchance vereitelte, war der 32-Jährige in der Schlussminuet machtlos, als Dustin Hoffmann einen Konter zum 1:0 veredelte (44.). Mit dem Pausenpfiff fingen sich die Gäste beinahe den nächsten Konter. Aber erneut war Claringbold zur Stelle (45+1.).