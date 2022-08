“The Taste“​: Deutschlands erfolgreichste Kochshow feiert Jubiläum​

Düsseldorf „The Taste“ ist Deutschlands erfolgreichste Kochshow und kehrt im September schon mit der zehnten Ausgabe zu Sat.1 zurück. Nach der erfolgreichsten Staffel bis dato, feiert die Sendung jetzt Jubiläum und hofft auf weitere erfolgreiche Ausstrahlungen.

Seit 2013 treten bei der Sat.1-Kochshow „The Taste“ die besten Hobby- und Profiköchinnen und -köche Deutschlands im Wettstreit gegeneinander an. Das Ziel bei jeder Folge ist, den perfekten Löffel zu kreieren und damit am Ende 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch als Gewinn einzustreichen. Die Challenge dabei: Die Löffel werden von der Jury aus Starköchen blind verkostet. Nur wer bei der Verkostung überzeugen kann, hat eine Chance, in eines der vier Starkoch-Teams zu kommen und die Preise am Schluss zu gewinnen. Moderiert wird die Sendung von Angelina Kirsch.