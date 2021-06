Umfrage in Kempen und Tönisvorst : Schulleiter sehen Maskenfreiheit kritisch

Kempen/Tönisvorst Viele Schüler und Lehrer seien nicht durchgeimpft, Abstände nur schwer einzuhalten: Dass auf Schulhöfen keine Masken mehr getragen werden müssen, wird nicht nur positiv gesehen.

Auf den Schulhöfen herrscht seit Montag, 21. Juni, keine Maskenpflicht mehr. Das Land NRW hatte die Corona-Schutzregeln angepasst und die Pflicht zum Tragen einer Maske im Freien in weiten Teilen aufgehoben. Die Regelung gilt auch für Schulhöfe beziehungsweise das Außenschulgelände. Seit Montag muss in Regionen der Inzidenzstufe 1 nur noch da im Freien eine Maske getragen werden, wo typischerweise wegen hoher Personendichte das Einhalten von Abständen schwerfällt, etwa in Warteschlangen oder bei Großveranstaltungen.

Die Lockerungen für die Schulhöfe sehen Schulleiter im Kreis Viersen mit gemischten Gefühlen. Paul Birnbrich, Leiter des Michael-Ende-Gymnasiums in Tönisvorst, sieht die Aufhebung der Maskenpflicht durchaus positiv: Es sei eine Erleichterung für die Schüler, die Masken in den Pausen ablegen zu dürfen. Dass Schüler und Lehrer im Unterricht Masken tragen müssten, stelle eine „ganz, ganz große Extremsituation dar“, so Birnbrich. Doch er denkt auch an die Einhaltung der Hygieneregeln – denn insbesondere in der Euphorie vor den Sommerferien könnte der Mindestabstand vergessen werden, fürchtet der Schulleiter. Zu bedenken sei auch die Gefahr durch die Delta-Variante des Coronavirus – denn Schulen seien immer noch Orte mit niedrigen Impfquoten, warnt Birnbrich.