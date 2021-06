Neue Anlage in Kempen : Grundwasser auf Hemesath-Gelände wird weiter saniert

Neue Anlage in Kempen

Kempen Um das Grundwasser auf dem Hemesath-Gelände sanieren zu können, wird eine neue Anlage installiert. Durch die permanente Reinigung des Grundwassers werde verhindert, dass sich Kohlenwasserstoffe weiter ausbreiten können.

Für die Grundwassersanierung auf dem ehemaligen Hemesath-Gelände in Kempen wird eine neue Anlage installiert. Das teilten der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV), die Stadt Kempen und der Kreis Viersen am Mittwoch mit. Nachdem die alte, nicht mehr voll funktionstüchtige Grundwassersanierungsanlage dort im vergangenen Jahr stillgelegt und demontiert wurde, soll nun als Ersatz eine neue, leistungsfähigere Anlage aufgebaut werden und voraussichtlich im Herbst den Regelbetrieb aufnehmen.

Um die Standsicherheit der Behälter zu gewährleisten, soll eine Tiefbaufirma schon im Juni mit den Arbeiten für das Fundament beginnen. Die Behälter und die Anlagensteuerung werden derzeit gefertigt, sie sollen in den kommenden Monaten vor Ort montiert werden. Wie lange die neue Sanierungsanlage in Betrieb sein wird, sei noch nicht abzusehen, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von AAV, Stadt und Kreis. Seit 2010 wurden auf dem Gelände, auf dem sich früher eine chemische Reinigung befand, umfangreiche Maßnahmen zur Sanierung durchgeführt. Durch den Reinigungsbetrieb waren der Boden und das Grundwasser dort massiv mit chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW) belastet worden. Zwischen 2010 und 2014 wurden die ehemaligen Betriebsgebäude abgerissen und eine Bodensanierung durchgeführt, bei der 2300 Kubikmeter Boden entfernt und mit unbelastetem Material ersetzt wurde.