Kuchenverkauf beim Schulfest : Regenbogenschule spendet für „Kempen hilft“

Kempen Schülerinnen und Schüler übergaben nach dem Schulfest die Spende an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans. Die Einnahmen stammen aus dem Kuchenverkauf beim Schulfest.

„Darf es ein bisschen mehr sein?“ Das fragten beim Schulfest an der Regenbogenschule dieses Mal nicht die Kuchenverkäuferinnen und -verkäufer, sondern die Eltern. Denn statt eines Kuchenverkaufs wurde in diesem Jahr der Kuchen gegen eine Spende ausgegeben. Diese sollte dann zu gleichen Teilen an die Schulpflegschaft und an „Kempen hilft“ gehen. „Ich war sehr freudig überrascht, wie großzügig die Eltern mit ihren Spenden waren“, sagte Milva Reehuis, Vorsitzende der Schulpflegschaft. Vor kurzem wurde die Spende offiziell vom Förderverein und stellvertretend von drei Schülerinnen und Schülern an Bürgermeister Christoph Dellmans überreicht. Insgesamt sind bei der Aktion 1269 Euro zusammengekommen. Das Schulfest bildete den Abschluss einer Projektwoche, bei der sich die Kinder mit dem Thema Wasser beschäftigt haben. Jede Klasse hatte bei Schulfest einen eigenen Spielestand aufgestellt, in den Klassenräumen konnten die Ergebnisse der Projektarbeiten bestaunt werden. „Ich finde es ganz toll, dass durch solche Aktionen schon die Kleinen lernen, wie wichtig es ist, anderen zu helfen und sich für diejenigen einzusetzen, denen es nicht so gut geht“, erklärte Bürgermeister Christoph Dellmans.