An der Dorenburg : Rohrbruch im Grefrather Freibad

Im Freibad an der Dorenburg gibt es einen Defekt. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Öffnung des Freibades an der Dorenburg verzögert sich wegen eines Rohrbruches. Das teilt die Gemeinde Grefrath mit. Eine Leitung der Chloranlage im Technikraum des Freibades ging zu Bruch und flutete diesen in so starkem Ausmaß, dass die Pumpen im Raum unter Wasser gesetzt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gemeinde führt den Rohrbruch auf die „in die Jahre gekommene Technik“ zurück: „So schön unser Bad auch aussehen mag, so alt ist leider die verborgene Technik dahinter.“ Nach Angaben der Gemeinde befindet sich die Chloranlage bereits in Reparatur, ebenso die Elektronik. Außerdem werden derzeit die Pumpen trocken gelegt.

Die Gemeinde Grefrath hofft, das Freibad an der Dorenburg so schnell wie möglich zu öffnen. Einen genauen Termin nannte sie aber aufgrund der anstehenden Arbeiten noch nicht.

(RP)