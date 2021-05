Schwimmen in Grefrath : Vereine können Wasser und Wiese des Freibades nutzen

Jasmin Splinter, Erik Ix und Jörg Tichelkamp (rechts) bereiten die Öffnung des Freibades in Grefrath vor. Foto: Uli Rentzsch

Grefrath Eine Öffnung des Freibades an der Dorenburg in Grefrath ist in Sicht, aber ein fixer Termin steht noch nicht fest. Das Team Bäder der Gemeindewerke hat jedoch einen Plan entwickelt, wie Vereine das Freibad schon jetzt nutzen können.