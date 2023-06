50 Jahre nach der Schulentlassung in Kempen Erinnerungen an eine lehrreiche Schulzeit beim Klassentreffen

Ein Thema zum Schmunzeln sind die Klassenfahrten. „Unsere Abschlussfahrt in der zehnten Klasse ging nach München. Dort habe ich im Hofbräuhaus mein erstes Bier getrunken“, plaudert Udo Kadagies aus dem Nähkästchen. Der Skiurlaub in der Stufe neun ist allen noch in bester Erinnerung: das Schullandheim Hitzenlinde im Allgäu vor dem geistigen Auge und die Tatsache, dass es keinen Lift gab und man seine Ski für die Abfahrt hinauftragen musste. Die im Physikunterricht mitgebrachte Maus, die dort für viel Geschrei sorgte, der Kaktus auf dem Lehrerstuhl – man habe schon einige Streiche gemacht, aber auch die Konsequenzen dafür getragen, heißt es unisono. „Es war eine ganz ausgezeichnete Klasse“, lobt Hormann seine ehemaligen Schüler. „Durch sie bin ich ans Lesen gekommen“, dankt Hannelore Öchsner-Vietories ihrem Klassenlehrer. Schwere Kost sei es gewesen, die sie in der Schule gelesen habe, fügt sie an. „Krieg und Frieden“ und „Anna Karenina“ von Tolstoi gehörten genauso zur Lektüre wie die „Schwarze Galeere“ von Raabe. Alle sind sich einig, dass es eine schöne Schulzeit war und die Lehrer wirkliche Respektpersonen darstellten. „Wir haben eine sehr gute Ausbildung erhalten“, hebt Conny Platen hervor.