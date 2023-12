Angebot für Schulen in Kempen Ausstellung zur „Cellistin von Auschwitz“ gut besucht

Viele Schülerinnen und Schüler von umliegenden weiterführenden Schulen haben in den vergangenen Wochen die Ausstellung „Die Cellistin von Auschwitz“ in der Kirche Christ-König in Kempen besucht. Für den Kempener Geschichts- und Museumsverein (KGMV), der die erneute Präsentation in Kempen organisierte, ein voller Erfolg.