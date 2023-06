In der Propsteikirche Premiere eines Meisterwerks der Klassik in Kempen

Ute Gremmel-Geuchen ist verständlicherweise mächtig stolz: „Mit sehr viel Glück ist es gelungen, eine Aufführung der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven in der Kempener Propsteikirche zu organisieren“, sagt die Organistin. „Das darf als Sensation bezeichnet werden. Das gab es noch nie in Kempen“, schreibt die Konzertorganistin und künstlerische Leiterin der „König-Orgelkonzerte“ in ihrer Ankündigung. Seit dem Jahr 2000 ist sie Titularorganistin an der 1752 von Ludwig König erbauten Orgel der Paterskirche zu Kempen am Niederrhein.