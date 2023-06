St. Cornelius in St. Tönis und Christ König in Kempen Grandiose Aufführung des Rock-Oratoriums „Emmaus“

Kaum ist der letzte Ton verklungen, brandet der Applaus auf. Etwa 250 Zuhörer und Zuhörerinnen spenden pausenlosen begeisterten Beifall, die meisten stehen dazu auf. Gut 90 Minuten lang hatten zuvor in der katholischen Kirche St. Cornelius in St. Tönis ein Orchester und eine Band, Solisten und ein 120 Personen starker Chor das Emmaus-Oratorium aufgeführt. Am Sonntag wurde das Oratorium in der Kirche Christ König Kempen ein zweites Mal präsentiert.