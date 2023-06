Mobilität in Kempen Brahmsweg – keine Vorfahrt für Radler

Die Experten des Kölner Planungsbüros liefern in ihrer Studie Vorschläge, wie jede einzelne Querung des Brahmswegs mit einer innerörtlicher Straße umgestaltet werden kann. Dazu werden auch grobe Kostenschätzungen genannt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für alle sechs Knoten auf rund eine Million Euro. Fest steht: Nur an der Oedter Straße wäre für den Brahmsweg ein neuer Minikreisverkehr denkbar. Für den Bau eines solchen Kreisels kalkulieren die Experten mit Kosten von mehr als 500.000 Euro. Der Vergangenheit angehören sollen in jedem Fall die so genannten Umlaufsperren – auch „Drängelgitter“ genannt. Sie sind nach Ansicht der Experten „für den Radverkehr sehr unkomfortabel“ und bereiten auch Rollstuhlfahrern Probleme. Ein besonderes Problem: Die Knotenpunkte St. Huberter Straße und Hülser Straße liegen so nah an der Bahnstrecke, dass dort Ampelanlagen wegen des zu erwartenden Rückstaus von Kraftfahrtzeugen bei „Rot“ nur schwer zu realisieren sind. Die Bahn habe speziell für den Übergang an der St. Huberter Straße bereits Bedenken geäußert, so die Gutachter im Ausschuss.