90. Geburtstag in Kempen Jubilarin aus Kempen begleitete Beerdigungen ehrenamtlich

Fortan musste die Mutter mit Hilfe des Großvaters die drei Kinder alleine durchbringen. „Ich erinnere mich an vieles noch sehr genau“, berichtet die Jubilarin – etwa an den Einmarsch der Alliierten, Währungsreform und wirtschaftlichen Aufschwung. Sie besuchte zunächst eine private Handelsschule in Straelen und arbeitete bei Essig Kühne im Büro. Später wechselte sie zur Stadtverwaltung Wankum, arbeitete sich in internen Schulungen immer weiter nach oben. 1967 ging es für zwei Jahre in ein Karmeliterinnenkloster. „Doch dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen“, sagt sie – eine Entscheidung, mit der sie längst versöhnt ist. Sie fand sofort wieder Arbeit, diesmal beim Jugendamt im Kreis Viersen. „Nebenbei“ war sie auch noch Pflegekinderstelle für Kinder in Not – eine damals ungewöhnliche Leistung für eine vollberufstätige, alleinstehende Frau. Zwei Kinder, Carola und Markus, lebten viele Jahre bei ihr. Der Kontakt zu diesen „Herzenskindern“ besteht bis heute.