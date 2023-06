Musikevent in Grefrath Nostalgische Zeitreise in die 90er

Dynamische Beats und Musik schallten am Samstagabend durch den Grefrather Eissport- und Eventpark: Die 90er-Jahre riefen. Unter dem Motto „Niederrhein Go 90“ schmissen sich Besucher in ihre besten schrillen Neon T-Shirts, Miniröcke und Baggy Pants, natürlich mit jeder Menge Leuchtaccessoires. Dieses Jahr begeistern die veranstaltende Firma I.am.u Experts GmbH, bald Groopy, in Zusammenarbeit mit Welle Niederrhein, mit Top Acts wie Oli P., Loona, ATC und Blümchen. Schon zum Einlass ist die Stimmung äußerst ausgelassen, und die Besucher sind voller Vorfreude auf den Abend. Solch ein großes Event findet in einem kleineren Ort wie Grefrath schließlich nicht jede Woche statt.