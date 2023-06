Zuschüsse für Photovoltaik und mehr Stadt Kempen will privaten Klimaschutz weiter fördern

Die Förderprogramme im Bereich privater Klimaschutz und Erneuerbare Energien stoßen auch in Kempen bei Hausbesitzern auf positive Resonanz und große Nachfrage. Wie Umweltreferent Michael Lomanns im Umwelt- und Klimaausschuss mitteilte, sind die Mittel für dieses Jahres bereits ausgeschöpft. Über das vom Land NRW initiierte und für Kempen mit etwa 59.000 Euro ausgestattete Förderprogramm „Erneuerbare Energien in Privathaushalten“ können Bürger auf Antrag jeweils 500 Euro als Zuschuss zur Anschaffung von Photovoltaik- (PV) oder Solarthermieanlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen erhalten. Die Stadt bezuschusst außerdem Steckersolaranlagen mit jeweils 200 Euro. Wie Lomanns berichtete, hat die Stadt in diesem Jahr schon 32.400 Euro der Gesamtfördersumme an Antragsteller ausgezahlt. Die restlichen Gelder seien bereits für Antragsteller reserviert.