Sportlich und fürs Brauchtum engagiert Heinrich Pink aus Kempen ist 90 Jahre alt

Heinrich Pink aus Kempen hat am 19. Dezember sein 90. Lebensjahr vollendet. Geboren wurde er 1933 in Wachtendonk. Die Familie zog nach Kempen, wo er mit acht Geschwistern aufwuchs. Er besuchte die katholische Knabenvolksschule, die in der NS-Zeit in „Adolf-Hitler-Schule“ umbenannt worden war. Sehr stark in Erinnerung geblieben sind ihm die Kriegsereignisse in Kempen, die ihn fast das Leben gekostet hätten.