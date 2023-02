Nebel in Kempen Zwei Frauen bei Unfall in St. Hubert verletzt

An der Tönisberger Straße wollte die Kempenerin nach links in eine Grundstückseinfahrt fahren. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Kevelaer, die hinter ihr fuhr, sah das aufgrund des Nebels am Morgen zu spät und fuhr auf. Die beiden Frauen wurden dabei leicht verletzt. Ob auch das Kind verletzt wurde, konnte die Polizei am Montagmittag noch nicht sagen.