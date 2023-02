Schwerpunkt Radverkehr Neue Mobilitätsmanagerin für Kempen

„Mit unserer neuen Mobilitätsmanagerin haben wir unser Team komplettiert. Jetzt können alle Zahnräder vernünftig ineinander übergreifen“, sagt Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) am Montag bei der Vorstellung der neuen Mobilitätsmanagerin im Rathaus. Dass die 43-Jährige eine Macherin ist, die Themen vorantreibt und Dinge anpackt, zeigt sich in einem Angebot, das in Kürze an den Start gehen soll. Die Mobilitätsmanagerin ist gerade dabei, einen E-Lastenfahrradverleih umzusetzen. „Wir wollen den Bürgern E-Lastenräder zur Verfügung stellen, die sie kostenfrei über eine Online-Buchung zum Ausprobieren leihen können. Quasi als Autoersatz“, sagt Groll. Die Verkehrswende müsse vor allem in den Köpfen und Kommunen stattfinden. Das Fahrrad sei das Rückgrat der klimagerechten Verkehrswende, fügt sie an.