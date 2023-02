Arbeitsmarktbericht Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen leicht gestiegen

Zu Jahresbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen leicht gestiegen. So lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 5,8 Prozent, im Dezember lag sie noch bei 5,6 Prozent. Im Januar 2022 lag die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen bei 5,4 Prozent. „Mit dem Anstieg im Vergleich zum Vormonat war saisonal bedingt zu rechnen“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit für Krefeld und den Kreis Viersen. Immer noch sei das Quartals- und zeitgleich Jahresende ein typischer Kündigungstermin, teilte die Arbeitsagentur mit. Auch führten zum Jahresende auslaufende befristete Verträge im Januar zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Dass die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar des Vorjahres gestiegen ist, führt die Arbeitsagentur im Wesentlichen auf die im Sommer erfolgte Erfassung ukrainischer Flüchtlinge in die Grundsicherung zurück. „Aktuell verzeichnen wir 1398 Arbeitslose in dieser Personengruppe“, so Borgloh.