Unfall in Mönchengladbach Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 0.40 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Renault die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Mönchengladbach auf der rechten der beiden Fahrspuren. In Höhe der Einmündung zur Webschulstraße trat der 40-jährige Wickrather aus einer kleineren Personengruppe, die in gleicher Richtung unterwegs war, übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge plötzlich und ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem Pkw des 23-Jährigen erfasst. Bei dem Aufprall auf Windschutzscheibe und Motorhaube zog der 40-Jährige sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.