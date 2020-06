Bürgerantrag aus Kempener Süden : Zufahrt zum Blumenviertel - Anwohner ärgern sich über Raser

Kempen Das Kempener Ordnungsamt nimmt sich jetzt einem Problem im Wohnviertel im Kempener Süden an. Anwohner von Rosen- und Lilienstraße meinen, viele Autofahrer seien zu schnell unterwegs. Dort gilt Tempo 30.

(rei) Der Bürgerantrag, mit dem Anwohner von Rosen- und Lilienstraße auf ein besonderes Problem im so genannten Blumenviertel im Kempener Süden aufmerksam machen, wird nun das Ordnungsamt beschäftigen. Den Antrag verwies der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig zur weiteren Bearbeitung an die Ordnungsbehörde. Die muss nun mit einer Verkehrsmessung prüfen, ob an der Zufahrt zum Wohnviertel auf Rosen- und Lilienstraße tatsächlich viele Autofahrer schneller als mit den im gesamten Quartier erlaubten 30 km/h unterwegs sind.

Es geht den betroffenen Anwohnern in erster Linie um den vorderen Teil von Rosen- und Lilienstraße. Die Zufahrt zum Wohngebiet vom Kreisverkehr an der Vorster Straße aus ist hier breiter als im weiteren Verlauf des Straßenzuges durch das Wohngebiet. Es gibt auch keine Barrieren am Straßenrand, die schon optisch dafür sorgen würden, dass hier langsamer gefahren wird. Da die Rosenstraße die einzige Zufahrt zu dem Wohngebiet ist, ist dort das Verkehrsaufkommen verständlicherweise hoch. In ihrem Bürgerantrag schlagen die Anwohner nun vor, an der Abzweigung Rosen-/Lilienstraße die Fahrbahn zu erhöhen und so für eine Tempobremse zu sorgen.