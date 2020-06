Mülhausen : Spezialist für Haushaltsauflösungen

Jens Heller hat seine Firma, die inzwischen von Grefrath nach Mülhausen umgezogen ist, vor zehn Jahren gegründet. Foto: Jürgen Karsten

Grefrath Die Grefrather Firma „HNE Service“ wird jetzt zehn Jahre alt. Firmenchef Jens Heller startete einst mit dem An- und Verkauf von Antiquitäten. Mittlerweile über das Unternehmen auch Umzüge.

Die Grefrather Firma „HNE Service“ kann in diesen Tagen ein kleines Jubiläum feiern: Jens Heller startete vor zehn Jahren mit dem An- und Verkauf von Antiquitäten an der Stadionstraße in Grefrath. Damals ergänzte er sein Geschäft bereits um diverse Dienstleistungen wie Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen, um seine Firma „HNE Service“ auf ein breiteres Fundament zu stellen. Im Laufe der Jahre brach der Antiquitätenmarkt immer mehr ein, so dass Jens Heller gänzlich auf den Dienstleistungssektor umstellen musste und außerdem die Sparte „Umzüge“ dazu nahm und aufbaute.

Was vor zehn Jahren als Ein-Mann-Betrieb begann, entwickelte sich immer mehr und wuchs dank einer stetig besser werdenden Auftragslage immer weiter an: Der Fuhrpark musste erweitert werden, Mitarbeiter wurden eingestellt. Heute beschäftigt „HNE Service“ fünf Mitarbeiter. Der Chef legt Wert auf ein gepflegtes Äußeres und gute Deutschkenntnisse seiner Mitarbeiter. „Wir gehen in die Häuser unserer Kunden, das ist also eine Vertrauenssache“, betont Heller. Längst hat sich die Firma zu einem der führenden Anbieter für qualitativ hochwertige Haushaltsauflösungen entwickelt. Heute sind Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen aller Art das Kerngeschäft. Kunden hat Heller nicht nur im Kreis Viersen, sondern bis Moers und Mönchengladbach.

Neben Hunderten von Privatkunden gehören heute auch viele Firmen und auch Kommunen zum Kundenkreis des erfahrenen Dienstleisters. Auch die Stadt Kempen vertraut auf die Dienste seines Unternehmens, wie auch die Hotelkette Bollants mit Sitz in Bad Sobernheim in Rheinland-Pfalz. Durch einen seiner Mitarbeiter wurde dieser Kontakt hergestellt. Für das Hotel wurden bereits viele Zimmer ein- und ausgeräumt. Für die Stadt entrümpelt „HNE Service“ zuletzt die Martin-Schule, auch für andere Schulen wurden in der Vergangenheit Transporte und andere Aufträge durchgeführt.

Aus seiner Zeit als Antiquitätenhändler blieb dem Firmenchef die Liebe zu alten und besonderen Möbeln bis heute erhalten: Im Laufe der letzten Jahre sammelten sich eine Menge von Designklassikern und moderner Kunst an, die mittlerweile das Heim Hellers schmücken.

Leider kam es wegen der Corona-Krise in jüngster Zeit auch zu Stornierungen, insgesamt aber kam das Unternehmen ganz gut durch die Krise. Bei den Umzügen gab es sogar einen leichten Zuwachs, denn zu viele Freunde oder Familienmitglieder durften ja bei Umzügen nicht gleichzeitig mithelfen. Das kam den Profis zugute.