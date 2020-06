Straßenarbeiten in Neuss : Anwohner ärgert sich über Baustelle an der Peter-Loer-Straße

Neuss Lärm, Dreck, weniger Parkplätze – Harald Hau wohnt an der Peter-Loer-Straße, die seit Monaten eine Großbaustelle ist. Dort werden Gas- und Wasserleitungen erneuert. Der Anwohner hadert mit der Dauer der Arbeiten.

Die Infrastruktur Neuss (ISN) erneuere dort im Auftrag der Stadtwerke die Gas- und Wasserleitungen inklusive der Hausanschlüsse, wie Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer auf Nachfrage mitteilt. Gleichzeitig dementiert er aber auch die Aussage, dass von einer Bauzeit von drei Monaten die Rede gewesen sei. Warum nun an und in der Straße aber nach sechs Monaten immer noch fleißig gebuddelt wird, erklärt Scheer folgendermaßen: „Die Arbeiten wurden über Weihnachten und Neujahr unterbrochen. Weitere zwei Wochen ruhte die Baustelle im Januar dann witterungsbedingt.“ Dass laut Harald Hau auch von Anfang April bis Mitte Mai nichts gemacht wurde, habe, so Jürgen Scheer, an der Corona-Krise gelegen, nicht an den Stadtwerken, denn „die haben ihre Aufträge in Neuss nicht gestoppt“, betont der Sprecher. Aber bedingt durch die Pandemie sei die beauftragte Baufirma in Kurzarbeit gewesen. „Das war eine Unternehmensentscheidung aufgrund der Gesamtauftragslage“, erklärt Scheer weiter.