Moerser Innenstadt : Kautzstraße: Wilder Müll lockt Ratten an

Müllsäcke liegen auf der Straße. Sie enthalten unter anderem Brot, Kekse und andere Lebensmittelreste. Foto: Josef Pogorzalek (pogo)

Moers Lebensmittelreste an der Straße sind ein gefundenes Fressen für die Tiere. Eine Hauseigentümerin und Anwohner beklagen desolate Zustände. Stadt und Enni schalten einen Schädlingsbekämpfer ein.

Es gibt ein Rattenproblem mitten in der Moerser Innenstadt. Genauer: An der Kautzstraße, deren Ruf ohnehin seit Jahren angekratzt ist. Zwar hat die Stadt einen Schädlingsbekämpfer eingeschaltet. „Eine vollständige Beseitigung der Rattenpopulation ist jedoch nicht möglich“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung. Henny Freys, Vermieterin eines Hauses an der Kautzstraße, hatte bereits im Januar in einem Bürgerantrag Maßnahmen gefordert. Den Antrag stellte sie, nachdem sie mehrere Monate lang mithilfe eines selbst beauftragten Kammerjägers versucht hatte, der Lage Herr zu werden. Inzwischen habe sich die Situation etwas gebessert, sagte sie am Dienstag. „Es ist aber nicht signifikant besser geworden.“

Ort der Plage ist vor allem ein Seitenteil der Kautzstraße, der in einer Sackgasse mündet. Es ist die hässliche Hinterseite des Königlichen Hofs und der beginnenden Homberger Straße. Warum sich die Ratten in der Sackgasse so wohl fühlen und fröhlich vermehren, liegt auf der Hand – oder besser: auf der Straße. Am Dienstag zum Beispiel war der Straßenrand voller Müll und Unrat, darunter waren auch offene oder angeknabberte Tüten mit Lebensmittelresten – ein gefundenes Fressen für Ratten.

Müllreste sind ein gefundenes Fressen für Ratten. Foto: Josef Pogorzalek (pogo)

INFO Thema im Ausschuss für Bürgeranträge Termin Der Bürgerantrag zur Rattenbekämpfung an der Kautzstraße ist Thema im Ausschuss für Bürgeranträge. Er tagt am Dienstag, 16. Juni, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Streichelzoo Ebenfalls auf der Tagesordnung: Ein Antrag auf sofortige Rückkehr der Tiere aus dem Moerser Streichelzoo, die zeitweise nach Kamp-Lintfort ausgeliehen wurden.

So sieht es oft aus, sagte ein Mieter, in dessen Vorgarten sich die Nager eingenistet haben. „Es gibt immer wieder große Müllhaufen.“ Sie stammen augenscheinlich von Anliegern, die sich um den Zustand der Nachbarschaft nicht scheren. Der Müll werde neben den an der Straße stehenden Mülltonnen abgelegt – sei es, weil die Tonnen voll sind oder weil’s einfach bequemer ist. So richtig angefangen habe die Rattenpage, als ein Gastronomiebetrieb in der Nachbarschaft eröffnete. Das Lokal hat den Betrieb allerdings bereits im September 2019 eingestellt. Der Mieter würde sich eine Videoüberwachung der Straße wünschen, um die Verursacher des wilden Mülls abzuschrecken.

„Der Zustand der Kautzstraße nimmt Formen der Verwahrlosung an, die einer Slumgegend ähneln“, schrieb Henny Freys in ihrem Bürgerantrag. Komplettiert werde das trostlose Bild durch die Trümmer einer eingestürzten Mauer, die der Eigentümer einfach liegen lasse – der Schutt war am Dienstag, ein halbes Jahr später, immer noch nicht beseitigt. Jürgen Käfer, ebenfalls Vermieter an der Kautzstraße, teilte am Dienstag die Einschätzung der Antragstellerin. „Es sind die Anwohner“, beklagte er. Aber Stadt und Enni unternähmen ihrerseits zu wenig. Beispiel: Die mit Schlaglöchern übersäte Oberfläche der Straße. „Als ich die Enni darauf angesprochen habe, schickte sie zwei Männer mit einem Eimerchen raus.“

Eine tote Ratte liegt am Straßenrand. Vor allem in den Abendstunden soll es an der Kautzstraße nur von Ratten wimmeln. Foto: Josef Pogorzalek (pogo)