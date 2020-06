Entlastung für Forster Weg : CDU will Wassenberger Verkehrskonzept vorziehen

CDU will Wassenberger Verkehrskonzept vorziehen

Der neugestaltete Abschnitt Forster Weg in Wassenberg wird von vielen als Abkürzung genutzt – zum Leidwesen der Anwohner. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Nach Fertigstellung der B221n sieht die Ratsfraktion schnellen Handlungsbedarf und beantragt, den Forster Weg zu entlasten. Anwohner seien regelmäßig Lärm und Emissionen ausgesetzt.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des unteren Teilstücks der Graf-Gerhard-Straße werden nach der aktuell fast fertiggestellten Kanalerneuerung in Kürze beginnen. Die CDU-Fraktion im Stadtrat beantragt nun, sich schon jetzt Gedanken über ein ganzheitliches Verkehrskonzept für die Wassenberger Innenstadt zu machen, die nach Fertigstellung der B221-Umgehung vom Durchgangsverkehr entlastet ist.

Ursprünglich sollte erst nach Eröffnung der umgestalteten Graf-Gerhard-Straße das Aachener Planungsbüro MVM mit der Erstellung eines solchen Konzepts beauftragt werden. Der Auftrag sollte jetzt aber vorgezogen werden, heißt es in dem Antrag. Neu ist der Schulterschluss mit den Grünen im Rat beim Vorschlag, „ein nahmobilitätsfreundliches Gesamtkonzept vorzulegen und sich um die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) zu bewerben“.