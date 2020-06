Hilden : „Runder Corona-Tisch“ sorgt weiter für Streit

CDU, FDP, Grüne und BA haben den Bürgerantrag von Claus Pommer mit Mehrheit beschlossen. Nach der Sonderratssitzung wird indes Kritik laut. Die SPD wertet die Sitzung als „Wahlkampfveranstaltung“. Auch Bürgermeister-Kandidat Ralf Küppers meldet sich zu Wort.

Die CDU sieht das anders. In der Ratssitzung seien die „unterschiedlichen Denkansätze der Ratsfraktionen“ deutlich geworden, meint CDU-Fraktionsvorsitzende Marion Buschmann. Während sich SPD und Allianz zurücklehnten und sich mit der Arbeit der Bürgermeisterin und SPD-Bürgermeisterkandidatin sowie der Verwaltung zufrieden geben würden, möchte die CDU „deutlich intensiver“ in die politische Arbeit und den Austausch untereinander einbezogen werden. „Niemand zweifelt, dass die Verwaltung in der schwierigen Zeit gut gearbeitet hat“, sagt Buschmann. „Auch wir als CDU-Fraktion waren in den letzten Wochen vielfach im Einzelaustausch mit Bürgern, Handwerk, Einzelselbstständigen und Unternehmen unterwegs. Nun ist es aber an der Zeit, die Beteiligten in der Diskussion wieder zusammenzuführen.“