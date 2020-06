Grefrath : An- und Umbauten für Schulen und Kita auf den Weg gebracht

Grefrath Zwei von drei Containern auf dem Schulgelände am Burgweg müssen für einen Erweiterungsbau der Sekundarschule abgerissen werden. Die Gemeinde Grefrath muss zudem Geld für Kita- und OGS-Erweiterungen bereit stellen.

Lob gab es aus der Politik für das Engagement des Fördervereins der Grundschule Grefrath, der Bauherr für einen Anbau für die Offene Ganztagsschule (OGS) in Grefrath sein wird. Die OGS muss wegen der steigenden Nachfrage um eine auf sechs Gruppen erweitert werden. Daher hat sich die Gemeinde mit den Fördervereins-Vorsitzenden, Dieter Neschen und Betty Pscheidl, über eine Erweiterung von rund 50 Quadratmetern verständigt. Der Anbau soll maximal 150.000 Euro kosten, ein Drittel will der Förderverein übernehmen. Die Gemeinde zahlt einen Zuschuss von zwei Dritteln, maximal 100.000 Euro. „Da kann man nur herzlichen Dank an den Förderverein sagen“, so Werner Mülders (FDP) und dem schlossen sich alle Fraktionen an.

Außerplanmäßig muss die Gemeinde Geld für die Erweiterung der Kita Kinderreich im Antoniushaus auf dem Gelände der Liebfrauenschule in Mülhausen in die Hand nehmen. Der Träger ViaNobis führt die Kita mit zwei Gruppen bisher provisorisch für zwei Jahre und hatte mit dem Kreis Viersen Gespräche über eine Erweiterung geführt. Die Pläne für einen Umbau im Bestand stehen, um bereits ab Anfang 2021 drei Gruppen betreuen zu können. Die Gemeinde wäre gerne früher in die Planungen eingebunden worden, wurde in der Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss deutlich. Und das unterstrich Bernd Bedronka (SPD) in der Sitzung noch einmal. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei rund 147.500 Euro plus rund 10.500 Euro für die Einrichtung. Eingeplant sind im Haushalt lediglich 20.000 Euro. Christian Kappenhagen (CDU) lobte, dass die Verwaltung mit den Zuschüssen für Kita-Umbau und OGS-Anbau Lösungen gefunden habe, die auch schnell umgesetzt werden könnten.