Grefrath : Liberale wählen Kandidaten für die Gemeinderatswahl

Grefrath Stephanie Jahrke führt die Reserveliste der Liberalen für die Kommunalwahl am 13. September an. Die Grefrather FDP unterstützt Jens Ernesti als unabhängigen Bürgermeisterkandidaten.

(rei) Stephanie Jahrke führt die Reserveliste der FDP für die Kommunalwahl am 13. September in Grefrath an. Bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins der Liberalen im Oedter Rathaus gab es einstimmige Ergebnisse. Elf Mitglieder und acht Gäste waren zu der Versammlung erschienen, darunter der unabhängige Bürgermeisterkandidat Jens Ernesti, der von der FDP bei seiner Bewerbung um die Nachfolger von Manfred Lommetz als Bürgermeister unterstützt wird. Lommetz tritt bekanntlich nicht zur Wiederwahl an.