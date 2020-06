Online-Petition : Initiative gestartet zum Erhalt des Ludwig-Jahn-Sportplatzes

KEMPEN Der Kempener Naturschützer Georg Lüdecke will verhindern, dass auf dem Areal eine neue Schule gebaut wird. Die Grünen haben einen Alternativvorschlag in die Diskussion eingebracht.

Mit einer Online-Petition will der Naturschützer Georg Lüdecke den Erhalt des Sportplatzes an der Ludwig-Jahn-Straße im Kempener Schulviertel erreichen. Der Schulausschuss hatte bei seiner Sitzung am 28. Mai mit der Mehrheit von CDU, FDP und Linke eine Machbarkeitsstudie bei der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben, mit der untersucht werden soll, ob auf einem Teil des Platzes ein Neubau für die Gesamtschule errichtet werden kann, wenn zuvor im Sportpark an der Berliner Allee als Ersatz ein neue Kunstrasenplatz mit Laufbahn und Sprunganlagen für die Leichtathleten gebaut wird. Die Studie soll auch die möglichen Kosten für dieses Vorhaben ermitteln.