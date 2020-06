Dauer-Bauprojekt in Moers vor dem Ende : Baustelle Römerstraße zu Fronleichnam frei

Die Baustelle an der Römerstraße im August 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Kreuzung Römer-/Essenberger Straße ist umgebaut und ab Mittwoch für Autofahrer wieder frei. Damit endet eines der bislang größten Infrastrukturprojekte auf Moerser Straßen. Doch es warten neue Baustellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele haben es kaum noch für möglich gehalten: Die Kreuzung Römer-/Essenberger Straße ist umgebaut und ab Mittwoch, 10. Juni, für Autofahrer wieder frei. Damit endet eines der bislang größten Infrastrukturprojekte auf Moerser Straßen, das die Verantwortlichen bei der Stadt und der mit der Ausführung beauftragten Enni Stadt & Service Niederrhein lange in Atem gehalten hat.

Zwischen der Homberger Straße und der Zufahrt zur A 40 wurde die Römerstraße in den vergangenen Jahren komplett erneuert. Dafür mussten Anwohner und Verkehrsteilnehmer viel Geduld aufbringen.

Im Juni 2016 hatte Enni mit den Arbeiten begonnen. Was laut Plan in anderthalb Jahren hätte erledigt sein sollen, zog sich am Ende über vier Jahre hin. Statt der ursprünglich veranschlagten 2,1 Millionen stehen nunmehr knapp vier Millionen Euro auf der Rechnung.

Da Enni unter der Römerstraße immer wieder auf neue Hindernisse gestoßen sei und das hohe Verkehrsaufkommen ein reibungsloses Arbeiten erschwert habe, habe sich das Projektende immer wieder verzögert, heißt es. Mittlerweile habe die viel befahrene Verkehrsader aber das angestrebte attraktive Gesicht bekommen – mit neuer Fahrbahn, sicheren neuen Geh- und Radwegen sowie intakten Kanälen und Energie- und Wasserleitungen.

Der Technische Beigeordnete der Stadt, Thorsten Kamp, und Kai Gerhard Steinbrich, zuständiger Vorstand der Enni, danken den Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für die Geduld und Nervenstärke während der Umbauarbeiten. Kamp verweist dabei auf das Plus an Verkehrssicherheit und die nun über Jahrzehnte intakte Infrastruktur.

Damit rücken in der Grafenstadt nun andere Infrastrukturprojekte in den Fokus. Denn wie Kommunen bundesweit muss auch Moers noch viele Kilometer an Straßen und Kanälen darunter erneuern. Am weitesten ist dabei derzeit die Düsseldorfer Straße. Sie erhält zwischen dem Heide- und dem Kirchweg noch bis zum Jahresende eine neue Fahrbahndecke mit einseitig integriertem Fahrradweg. Laut Steinbrich kommt Enni dort schnell voran und liegt voll im Zeitplan.

Auch im Gewerbegebiet Hülsdonk läuft die Erneuerung der Kanäle nach Plan. Nachdem die Arbeiten am Jostenhof fortschreiten, will Enni dort ab Juli den nächsten Abschnitt beginnen und die Kanalbaustelle dann einige Monate einen Abstecher in die Straße Am Schürmannshütt machen, die dann gesperrt ist. Ansässige Unternehmen sind über eine damit verbundene Straßensperrung bereits informiert.