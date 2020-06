Grefrath : Diskussion um Straßennamen für Baugebiet

Das kleine Baugebiet Nord-/Neustraße in Grefrath wird derzeit erschlossen. Über den Straßennamen wurde im Gemeinderat diskutiert. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Soll eine Straße in Grefrath nach einer bedeutenden Persönlichkeit benannt werden? Historiker Alfred Knorr meint ja. Es gibt aber einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, das nicht zu tun.

Auf der Fläche zwischen Nord- und Neustraße in Grefrath soll ein neues Baugebiet entstehen. Nun hat die Gemeindeverwaltung in der jüngsten Ratssitzung die Frage aufgeworfen, wie die neue Erschließungsstraße heißen soll. Dazu soll nun die Öffentlichkeit, besonders der Heimatverein Grefrath, einbezogen werden.

Anbieten würde sich laut Verwaltung eine Namensgebung, die an die Vornutzung des Geländes anknüpft. Dort stand einst eine Akkumulatorenfabrik. Danach war das bekannte Grefrather Unternehmen Grevelour dort ansässig. Die Verwaltung wies in ihrer Vorlage für die Ratssitzung zudem darauf hin, dass in diesem Bereich eine mittelalterliche Siedlung namens „Pötenburg“ nachgewiesen ist, die sich als Namenspatin ebenfalls anbieten würde.