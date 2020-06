Kranenburg : Baugebiet wird nicht über Hasenpütt erschlossen

Kranenburg Ab Frühjahr 2021 können sich Interessenten um Grundstücke für das Baugebiet Hasenpütt bewerben. Der Kranenburger Rat beschloss 30.000 Euro in die Kapitalrücklage der Grenzland-Draisine zu stecken.

Die Anwohner der Straße Hasenpütt werden zufrieden sein. Ein Baugebiet, das am Ende ihrer Straße liegt, wird nicht über den Weg vor ihrem Haus erschlossen. Die Anwohner hatten gegen das Vorhaben mobil gemacht (die RP berichtete). Aus einem Gutachten geht hervor, dass die Erschließung über den in die Jahre gekommenen Fahrweg zwar möglich sei, aber wenig Sinn mache. Geplant war, dass Baugebiet über drei Punkte anzubinden. Bei lediglich 300 Fahrzeugbewegungen in die Siedlung seien drei Zufahrten übertrieben, so die Gutachter. Jetzt sollen am Ende des Hasenpütt Poller aufgestellt werden, die den Zugang für Fußgänger oder Radfahrer in das Baugebiet ermöglichen. Busch- und Kästerstraße dienen jetzt als Zufahrt für das Gelände.