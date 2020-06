Grefrath : Gespräche über Tierwohl und Düngeverordnung

Grefrath Auf Einladung von Grefrather Landwirten nutzten FDP-Politiker aus dem Kreis Viersen die Gelegenheit, sich über drängende Themen in landwirtschaftlichen Betrieben zu informieren. Auf dem Milchviehhof von Landwirt Wilhelm Siepen gab es eine dreistündige Hofführung mit anschließendem Meinungsaustausch.

Beeindruckend war für die Besucher, wie weit die Automatisierung in einem solchen Betrieb mittlerweile Einzug gehalten hat. Die 200 Kühe und fünf Bullen leben hier friedlich miteinander in einem großen, offenen Stall, mit Stroh, einer Art Self-Service-Melkanlage, die die Kühe selbstständig etwa dreimal am Tag für etwa drei bis fünf Minuten aufsuchen. 23 Stunden am Tag steht der Melkroboter bereit für die Kühe, eine Stunde wird für die Komplettreinigung der Anlage benötigt.