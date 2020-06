Ratingen : Nicht umsetzbar: CDU-Kritik an BU-Vorstoß für Händler

Nicht umsetzbar: CDU-Kritik an BU-Vorstoß für Händler

CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus übte scharfe Kritik an der BU. Foto: RP-AF

Ratingen Die Stadt hat bereits ein Hilfsprogramm beschlossen.

(kle) Die CDU-Fraktion hat den Vorstoß der BU, unter anderem mit einer zweiten Gratisparkstunde Kunden und damit den Einzelhandel zu unterstützen, als Show-Antrag bezeichnet. „Da will die BU-Fraktion in der letzten Ratssitzung den Bürgermeister mit einem gar nicht umsetzbaren städtischen Corona-Hilfsprogramm beauftragen. Dabei wurde in Ratingen ein mehr als sechs Millionen Euro schweres umfassendes Hilfsprogramm längst auf den Weg gebracht“, betont CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus.