Literaturveranstaltung in Grefrath : Offenes Glaubensgespräch im Garten der Abtei Mariendonk

Literaturveranstaltung in Grefrath

Äbtissin Christiana Reemts hatte zur Gesprächsrunde in den Klostergarten geladen. Foto: Kaiser Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath In der Reihe der offenen Gespräche zu großen Texten der Weltliteratur im Kloster Mariendonk steht dieses Mal die Ballade „Die Füße im Feuer“ des Schweizer Dichters Conrad Ferdinand Meyer im Mittelpunkt.

Unter die alte große Linde im Klostergarten der Klausur hat die Äbtissin Christiana Reemts die Gesprächsrunde geladen. In der Reihe der offenen Gespräche zu großen Texten der Weltliteratur im Kloster Mariendonk steht dieses Mal die Ballade „Die Füße im Feuer“ des Schweizer Dichters Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898) im Mittelpunkt. Zehn Personen haben sich zusammengefunden. Die meisten scheinen öfter zu kommen, um über Gott und die Welt und das eigene Leben sprechen. Schwester Christiana kennt viele mit Namen, und so ist es eine recht vertraute Runde, in der offen Meinungen geäußert werden.