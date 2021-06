Einsatz für den Löschzug Grefrath : Brennendes Auto rollt gegen Kleintransporter

Durch das Feuer setzte sich der VW Polo in Bewegung und rollte gegen einen Kleintransporter. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Bei einem Einsatz in Grefrath musste die Feuerwehr in der Nacht zu Montag drei Fahrzeuge löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(msc) Drei brennende Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Bilanz eines Einsatzes der Grefrather Feuerwehr in der Nacht zu Montag. Um 1.55 Uhr wurde der Grefrather Löschzug mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften zur Straße „An der evangelischen Kirche“ alarmiert. „Als wir eintrafen, brannten zwei Pkw und ein Transporter“, berichtet Wehrsprecher Edmund Laschet.

Ein VW Polo, der auf dem Parkplatz an der Ecke Stadionstraße abgestellt war, hatte sich brennend in Bewegung gesetzt und war gegen einen Mercedes Sprinter, der gegenüber geparkt war, gerollt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand durch einen Parallelangriff zwar schnell löschen, an den Fahrzeugen entstand dennoch Totalschaden. Verletzte waren glücklicherweise jedoch nicht zu beklagen, sagt Laschet.