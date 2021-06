Stadtwerke Kempen : 6000 Tonnen CO2 eingespart

Kempen Die Kempener Stadtwerke haben vor einem Jahr auf Ökostrom umgestellt. Bei den 19.500 privaten Haushalten, die Strom der Stadtwerke beziehen, bedeutete das für 2020 eine Ersparnis von 6000 Tonnen CO2.

Begleitet durch die Kampagne „Nicht reden. Machen“ hatten die Stadtwerke Kempen zum 1. Juli 2020 preisneutral auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt. Mit dem Beschluss des Bundes, die CO 2 -Emission bis zum Jahr 2050 gegenüber 1990 um 95 Prozent zu senken, fiel im vergangenen Jahr die Entscheidung zum Komplettumstieg auf zertifizierten emissionsfreien Ökostrom aus Wasserkraft. Bei den 19.500 privaten Haushalten, die Strom der Stadtwerke Kempen beziehen, bedeutete das für das vergangene Jahr eine Ersparnis von 6000 Tonnen CO 2, melden die Stadtwerke. Die Motivation zur Umstellung auf komplett sauberen Strom sei natürlich der Klimaschutz. Das Ganze sei ein Schritt in die richtige Richtung, weg von den fossilen Energien. Das betonte Norbert Sandmann, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Kempen.