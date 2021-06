Portfolio-Tage am Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen : Was Schüler wirklich wissen wollen

Die Portfolio-Tage sind von Schülern für Schüler: Die einen erarbeiten digitale Workshops, die anderen lernen etwas, was sie besonders interessiert. Foto: Norbert Prümen

Kempen Bei den Portfolio-Tagen steht am LvD das selbstbestimmte Lernen im Mittelpunkt: Schüler erklären in digitalen Workshops Dinge, in denen sie besonders fit sind. Andere Schüler lernen dadurch etwas, was sie besonders interessiert.

Was gehört zu einem gesunden Frühstück? Wie schreibt man eine Geschichte? Wie zeichnet man einen Comic? Fragen wie diese beschäftigen die Schüler am Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen. Das geht aus einer Liste hervor, die Schüler für die diesjährigen Portfolio-Tage am 30. Juni und 1. Juli an der Schule erstellt haben. Die ersten Portfolio-Tage organisierte das LvD im Schuljahr 2019/2020. Dabei steht das selbstbestimmte Lernen im Mittelpunkt: Schüler können aus einem breit gefächerten Angebot die Themen auswählen, die sie am meisten interessieren. Die Workshops dazu bieten ebenfalls Schüler an.

In einer digitalen Abfrage konnten die Schüler eintragen, zu welchem Thema sie einen Workshop anbieten könnten, über welches Thema sie gern mehr erfahren würden und in welchen digitalen Bereichen sie anderen helfen könnten. Denn die Workshops sollen digital angeboten werden, auch Lernvideos gehören dazu. Da kann es sein, dass der ein oder andere Hilfe braucht – ein Schülerteam, das fit in digitalen Dingen ist, soll dabei unterstützen.

Als die Schule abfragte, zu welchen Themen Schüler Workshops anbieten könnten, war selbst die achtköpfige Steuerungsgruppe der Portfolio-Tage überrascht: 150 Antworten von Klasse fünf bis zur Oberstufe gingen ein, unter anderem wie genannt zum gesunden Frühstück, Geschichten schreiben, Comics zeichnen, über Stressbewältigung bis hin zur Flugphysik von Drohnen und Helikoptern und zum Gestalten von Lernzetteln. Auch die Wünsche erstaunten: Tipps für gutes Argumentieren, die französische Kultur, der richtige Umgang mit Hunden, die Neandertaler – das Interesse, aus diesen Bereichen etwas Neues zu lernen, ist groß.

Die Organisation sei eine echte Herausforderung gewesen, berichtet Schulleiter Benedikt Waerder. Zum einen mussten die Lehrer entscheiden, welche Themen sie betreuen wollten. Dann war zu schauen, ob man Schülergruppen bilden konnte, weil sich mehrere Schüler für das gleiche Thema interessierten. Könnte man später sogar Arbeitsgemeinschaften gründen, um die Interessen der Schüler aufzufangen? Zudem musste eine Liste von Schülern erstellt werden, die bei Fragen zu Technik und Software helfen können. „Unser Wunsch ist es, dass sich die Schüler in der Schule treffen und dort an den Workshops arbeiten“, sagt Waerder. Natürlich müsse das Thema dies zulassen, ansonsten könne außerschulisch daran gearbeitet werden.