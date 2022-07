Ehrenamt in Rommerskirchen : Vier Jahrzehnte Herzblut für die Feuerwehr

Susanne Garding-Maak (l). und Martin Mertens verabschiedeten Werner Bauer (mit seiner Ehefrau) in den Ruhestand. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Werner Bauer, ehemaliger Chef der Freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen, ist jetzt im Ruhestand. Er blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück und hat privat noch einiges vor.

„Wenn ich jetzt zurückblicke, ist die Zeit doch sehr schnell vergangen“, sagt Werner Bauer. Ende Juni wurde der ehemalige Chef der Feuerwehr Rommerskirchen mit der Vollendung seines 67. Lebensjahres in den Ruhestand verabschiedet. Rund 25 Jahre war er in der Leitung der gesamten Rommerskirchener Feuerwehr tätig, die letzten sechs Jahre als Chef, davor seit 1997 als stellvertretender Leiter. Diese ehrenamtlichen Aufgaben erfüllte er stets mit viel Herzblut und brannte für das, was er tat. „Wenn man so eine Aufgabe übernimmt, dann muss es man es auch richtig machen“, sagt er.

Bürgermeister Martin Mertens würdigte Werner Bauer bei seiner offiziellen Verabschiedung als „Integrationsfigur“ und betonte, dass dieser sich „weit über das geforderte Maß hinaus für die Feuerwehr und damit für die Allgemeinheit engagiert hat“. Lediglich als ein Beispiel nannte Mertens den Einsatz der Rommerskirchener Feuerwehr in der Eifel und an der Ahr, wohin diese unter Bauers Leitung angesichts der Flutkatastrophe vor einem Jahr Hilfsgüter transportiert hat.

Zur Feuerwehr – genauer gesagt, zum Löschzug Nettesheim – kam Bauer mit 29 Jahren durch Freunde aus seinem Schützenzug, in dem er nach wie vor aktiv ist. „Das Interesse war aber schon vorher da, schon alleine durch meinen Beruf als Zerspannungstechniker“, erzählt der 68 Jahre alte Nettesheimer. Im Löschzug seines Heimatortes war von 1995 bis 2011 Chef. Zum Abschied machte ihm „sein“ Löschzug eine besondere Freude: Unter Vorwand eines Einsatzes lockten die Einsatzkräfte ihren Chef zum Gerätehaus. „Da war dann eine Überraschungsparty vorbereitet, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte“, erzählt Bauer. Dazu waren auch viele Vertreter aus den anderen Löschzügen gekommen, um Bauer gebührend zu würdigen. „Das fand ich wirklich toll, dafür bin ich sehr dankbar.“ Im Jahr 2000 konnte der verheiratete Vater einer Tochter sein Hobby auch zum neuen Beruf machen und wurde Leiter der Werksfeuerwehr bei Erftcarbon. „Mein Vorteil über all die Jahre war, dass mein Arbeitgeber nie Probleme gemacht hat, wenn es um Freistellungen für das Ehrenamt ging.“

Einige Einsätze in der Gemeinde werden Werner Bauer besonders in Erinnerung bleiben. Dazu gehört auch der spektakuläre Unfall im Jahr 2003, bei dem ein Gefahrgut-Lkw auf der Brücke vor Eckum umgekippt war. „Dabei war auch Braunkohlestaub auf den Bahngleisen gelandet und es bestand erhöhte Explosionsgefahr. Der Einsatz hat 24 Stunden gedauert“, berichtet er. „Das war schon besonders.“ Auch an die vielen schweren Unfälle auf der B477 oder der B59, die sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder ereignet haben, könne er sich gut erinnern. Manche brennen sich regelrecht ins Gedächtnis ein, erzählt er. „Das gehört eben zu dieser Aufgabe dazu. Es gibt leider nicht nur schöne Einsätze“, sagt Werner Bauer.