Kempen : Schlüsselübergabe beim Technologiezentrum

Kempen Gabriele Gillmann geht als Projektmanagerin nach 20 Jahren in Ruhestand. Nachfolgerin ist Birgit Decher.

Sie ist so etwas wie der gute Geist des Hauses: Gabriele Gillmann ist seit 20 Jahren als Projektmanagerin im Technologiezentrum Niederrhein (TZN) am Industriering Ost 66 in Kempen verantwortlich für das Immobilienmanagement. Jetzt geht die 63-Jährige in den Ruhestand. Ihre Nachfolge tritt Birgit Decher an.