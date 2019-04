Kempen : Gartenkunst aus St. Hubert – preisgekrönt

Dieses aufwendig gestaltete Objekt präsentierte Reinhold Borsch bei der Garten-Fachmesse Giardina in Zürich. Foto: Matthias Schütz

St. Hubert Mit einem Giardina Award in Bronze und einem weiteren Sonderpreis ist Reinhold Borsch aus der Schweiz zurückgekehrt. Zum dritten Mal stellte der St. Huberter Garten- und Landschaftsbauer einen japanischen Garten auf der Fachmesse Giardina in Zürich aus.

Die Freude ist Reinhold Borsch und seiner Frau Sonja anzusehen. Die Auszeichnung, die in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Gartenmesse Giardina in Zürich vergeben wurde, ist aber auch eine besondere. Der Garten- und Landschaftsbauer aus St. Hubert erhielt kürzlich den „Giardina Show-Award“. Die neue Auszeichnung wird bei der internationalen Fachmesse, bei der die besten Gartengestalter ihr kreatives Können unter Beweis stellen, nur einmal vergeben. Damit geehrt wird ein Aussteller für außergewöhnliche Leistungen und besondere Verdienste. In Anbetracht dessen, dass Reinhold Borsch der einzige Deutsche unter lauter Schweizern bei der Messe war und dann auch noch diese erstmals vergebene Auszeichnung erhielt, freut den St. Huberter verständlicherweise besonders.

Damit aber nicht genug. Der von ihm angelegte japanische Garten in den Züricher Messehallen wurde zudem in der Kategorie „Mastergärten ab 200 Quadratmeter“ mit dem Giardina Award in Bronze ausgezeichnet. Unter dem Titel „Idee und Vision“ präsentierte Reinhold Borsch einen rund 400 Quadratmeter umfassenden Garten im japanischen Stil. Die Besucher konnten einen 150 Quadratmeter großen Fischteich mit farbigen Kois und einem Wasserfall bewundern. Bäume, andere Formgehölze, blühende Azaleen, ein Rhododendron, ein Meer aus Bodendeckern und zwei einladende Sitzinseln machten seinen Schaugarten zu einer grünen Oase der Ruhe und ließen die Besucher vergessen, dass sie sich in einer Messehalle befanden. „Als uns der Giardina Show Award überreicht wurden, hatten meine Frau und ich Tränen in den Augen. Das Gefühl kann man kaum beschreiben“, erzählt der Garten- und Landschaftsbauer. Er ist seit 26 Jahren in seiner Branche selbstständig und hat sich auf die Anlage von japanischen Gärten spezialisiert.

INFO Anregung für die eigene Gartengestaltung Die Giardina in Zürich ist eine Mischung aus Gartenmesse, hochqualitativer Ausstellung und Erlebnisplattform für alle Sinne. Besucher finden hier eine Fülle von Anregungen zu Gartengestaltung. Die Möglichkeit zum Einkaufen von Pflanzen, Kreationen von Meisterfloristen sowie eine reichhaltige Auswahl an Gartenmöbeln und anderem Gartenzubehör runden das vielfältige Angebot für Gartenfreunde ab.

Für die bis ins kleinste Detail aufgebaute Gartenanlage in der Messehalle in Zürich liefen die Planungen schon vor rund einem Jahr an. Der Aufwand bei den Vorbereitungen war immens. Das lag zu einem sehr großen Teil an den vielen Formalitäten, die erfüllt werden mussten, um mit aus Deutschland importiertem Material und Arbeitskräften in die Schweiz einreisen und dort arbeiten zu können. „Allein für die zehntätige Aufbauzeit brauchte unser Unternehmen eine besondere Genehmigung. Es handelte sich dabei um eine Meldepflicht für Beschäftigte“, berichtet Sonja Borsch. Die Zollformalitäten waren streng. Alles musste genau dokumentiert werden, damit das benötigte Arbeitsmaterial, verladen auf insgesamt 18 Lastwagen, die Grenze problemlos passieren konnte.

Sonja und Reinhold Borsch – daheim in ihrem Betrieb in St. Hubert – freuen sich über die Auszeichnung ihrer Arbeit. Foto: Wolfgang Kaiser

Der Aufbau in Zürich lief dann nach einem ausgeklügelten Plan ab, wobei die Lkw in einer genauen Reihenfolge ankommen mussten. „Wir hatten dort keinen Platz, um Material zu lagern. Jeder Lkw war daher so bestückt, dass vom Ersten bis zum Letzten alles genau aufeinander abgestimmt sein musste. Hätte einer gefehlt oder wäre er zu spät angekommen, wäre der gesamte Plan durcheinander geraten“, berichtet Reinhold Borsch. Für die 30 Kois, die aus St. Hubert mit nach Zürich reisten, war ebenfalls eine Genehmigung nötig, damit diese im Teich auf der Messe schwimmen durften. Die Fische reisten dabei in Spezial-Transportbeuteln. „Es ist ein großer Aufwand. Daher besuchen wir die Messe, die jedes Jahr stattfindet, nur ein über das andere Jahr“, sagt Reinhold Borsch.

Bei seinen fünf Studienreisen nach Japan, die der St. Huberter bereits absolviert hat, konnte der 48-Jährige immer wieder feststellen, dass es einen großen Unterschied zwischen den Gärten in Japan und den japanischen Anlagen in Deutschland gibt. „Der Japaner will seinen Garten nur betrachten. Der Deutsche dagegen möchte in seinem Garten leben. Das muss man bei hiesigen Anlagen berücksichtigen. Daher spreche ich bei meinen Gartenanlagen auch lieber von europäischen japanischen Gärten“, erklärt Reinhold Borsch.