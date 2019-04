Grefrath : Millionenzuschuss für das Eisstadion

Grefrath Die beiden Bundstagsabgeordneten aus dem Kreis überbrachten am Mittwoch die frohe Botschaft. Die Sanierung des Eissportzentrums wird mit knapp vier Millionen Euro gefördert. Tönisvorst bekommt 911.000 Euro für das Hallenbad.

Die Sanierung des Grefrather Eissportzentrums ist mit fast vier Millionen Euro an Bundesmitteln abgesichert. Das teilen die Kreis Viersener Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD) mit. Ganz genau sind es 3,849 Millionen, die der Niersgemeinde aus dem Topf „Sanierung kommunaler Einrichtungem“ zur Verfügung stehen. Damit hat der Haushaltsausschuss des Bundestags dem Grefrather Antrag entsprochen.

„Unser Einsatz hat sich ausgezahlt“, freut sich Schiefner. Er hatte im Juni 2017 das Eisstadion besichtigt und gegenüber Geschäftsführer Bernd Schoenmackers und Grefraths Bürgermeister Manfred Lommetz angeregt, beim Bund einen Antrag auf Förderung zu stellen. 2018 habe er die Grefrather auf die Antragsfristen und Formalitäten aufmerksam gemacht. Er, Schiefner, habe in der Folge den Prozess in der Hauptstadt begleitet. „Wir sind im engen Kontakt, und die Verantwortlichen in Grefrath haben die Anträge schnell und professionell auf den Weg gebracht, sobald die Ausschreibung vorlag“, sagt Schiefner. Auch Schummer war zu Gast im Eisstadion, gemeinsam mit Eberhard Ginger, dem sportpolititischen Sprecher der CDU-Fraktion.