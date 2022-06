Paul-Gerhard-Schule in Krefeld : Schulleiterin Gabriele Hötter geht nach 41 Jahren in den Ruhestand

Oberbürgermeister Frank Meyer verabschiedet Gabriele Hötter, Leiterin der Paul-Gerhardt-Schule, in den Ruhestand. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Eine „echte Uerdingerin“ sei sie, die bereits früh den Wunsch hatte, Grundschullehrerin zu werden. Nun verlässt Hötter die Paul-Gerhard-Schule Ende Juli.

(RP) Nach 41 Dienstjahren geht die Schulleiterin der Paul-Gerhard-Schule, Gabriele Hötter, am 1. August in den Ruhestand. Oberbürgermeister Frank Meyer hat die Pädagogin nun im Rahmen einer Feierstunde im Pfarrzentrum St. Nikolaus verabschiedet. Hötter habe zehn Jahre lang die Unesco-Projekt-Schule mit großem Engagement und Einfühlungsvermögen geleitet. Die stetige Weiterentwicklung des pädagogischen und organisatorischen Konzeptes der Paul-Gerhard-Schule hätten ihr Wirken ausgezeichnet.

Als Unesco-Projektschule nimmt die Paul-Gerhard-Schule zum Beispiel an „Fridays for Future“-Kundgebungen oder Spendenaktionen teil – zuletzt wurden gemeinsam mit dem Berufskolleg mehr als 20.000 Euro für die Aktion Medeor gesammelt. Aktuell bewegende Themen wie Krieg, Flucht und Vertreibung, Klimaschutz und Umweltzerstörung würden an der Offenen Ganztagsschule in den Unterricht eingebunden.

Hötter ist eine „echte Uerdingerin“. Sie ist 1956 im Josefshospital geboren und in der Nähe der Dujardin-Fabrik aufgewachsen. Ihre Begeisterung für Literatur und Fantasie wurde in früher Kindheit durch die Eltern geweckt. Eine Lehrerin an der katholischen Grundschule verstärkte diese Leidenschaft, so dass nach dem Abitur am Gymnasium am Stadtpark der Berufswunsch Grundschullehrerin entstand.